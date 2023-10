Conflit israélo-palestinien : "rien n'excuse une frappe sur un hôpital rempli de civils" affirme Ursula von der Leyen

Le Hamas a pointé du doigt Israël, tandis que l'armée israélienne a assuré avoir des "preuves" de la responsabilité de l'organisation palestinienne Jihad islamique.

Martelant le droit d'Israël "à se défendre", la présidente de la Commission a précisé que cela devait se faire "conformément au droit international", une précision qu'elle n'avait pas mentionnée lors d'un déplacement en Israël vendredi, omission qui lui été reprochée par certains eurodéputés.

"L'Europe se tient aux côtés d'Israël dans cette période sombre, c'est un point de départ essentiel", a-t-telle insisté.

Mais "il n'y a pas de contradiction à être solidaire avec Israël et à répondre aux besoins humanitaires à Gaza", a poursuivi la dirigeante allemande, évoquant le "pont aérien" mis en place vers l'Égypte pour acheminer de l'aide humanitaire.

Dans la bande de Gaza, où la "situation empire d'heure en heure", elle a réclamé que cette aide puisse parvenir "d'urgence aux Palestiniens".

Elle a également appelé à la "poursuite du dialogue entre Israël et ses voisins", craignant que les actions du Hamas n'empêchent un "rapprochement historique" entre le gouvernement israélien et ses homologues arabes.

Enfin, alors que "les discours de haine se propagent à une vitesse inquiétante", elle a insisté sur l'importance de "protéger la vie juive en Europe", et de permettre aux juifs de "porter une kippa ou une étoile de David dans nos rues", des déclarations applaudies par les eurodéputés.

Mme von der Leyen a quitté l'hémicycle pour se rendre en Belgique afin d'assister à une cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat de lundi à Bruxelles.

Réagissant au discours de la présidente de la Commisison, Iratxe Garcia Perez, chef de file du groupe social-démocrate S&D, lui a demandé si elle avait dit au président israélien Benjamin Netanyahu qu'il était "inacceptable" de couper la population civile de Gaza de l'eau et de la nourriture. "Lui avez-vous rappelé qu'il n'est pas permis de répondre à des crimes par davantage de crimes?"

Le chef du groupe du parti conservateur PPE, Manfred Weber, a tourné ses critiques vers le haut représentant de la politique étrangère de l'UE, le social-démocrate Josep Borrell, qui "se rend en Chine à un moment où notre voisinage est en feu" et ne s'est jamais rendu en Israël au cours des quatre dernières années pour "essayer d'entamer un processus de paix". M. Weber s'est également étonné qu'il ait fallu dix jours aux chefs de gouvernement européens pour accorder leurs violons.

Stéphane Séjourné (Renew) a dénoncé la cacophonie des responsables politiques européens. "Le dangereux cafouillage de ces derniers jours doit cesser. Israël et les Palestiniens ont besoin d'une Europe crédible et unie", a déclaré le libéral français qui, comme d'autres chefs de groupe, a insisté sur le fait que l'Europe devait œuvrer à la stabilité de la région du Proche-Orient au sens large.

Pour lui, quatre points doivent constituer la base de la politique européenne sur ce dossier sensible: la condamnation du terrorisme du Hamas et la libération des otages, le droit d'Israël à l'autodéfense conformément au droit international, la protection des civils et le soutien aux initiatives de paix conduisant à long terme à une solution à deux États.

Enfin, Philippe Lamberts, co-président des Verts/ALE (Ecolo), a lancé un appel en faveur d'un cessez-le-feu et de pourparlers de paix. "Il n'y a pas d'autre option si nous voulons que les Israéliens puissent vivre en sécurité et les Palestiniens dans la dignité. "Même si cela semble impossible aujourd'hui, un nouveau processus de paix doit être lancé", a déclaré Hilde Vautmans (Open VLD). "Non pas entre le Hamas et M. Netanyahu, mais entre les Palestiniens qui aspirent à la paix et les Israéliens en faveur de la démocratie. Ceux-ci sont majoritaires dans les deux camps".