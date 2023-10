Disparition du petit Emile : pourquoi les enquêteurs s’intéressent autant à un jeune agriculteur du Haut-Vernet

Alors que le petit Emile, âgé de deux ans et demi, a disparu depuis plus de deux mois, l’enquête a mené les policiers vers la maison d’un jeune agriculteur mardi. D’après Le Parisien, les gendarmes poursuivent leur perquisition ce mercredi matin, à l’aide de techniciens, de drones et de chiens spécialisés dans la recherche de corps.