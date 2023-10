”Karim Benzema est en lien notoire avec les Frères musulmans” : le cabinet de Darmanin se justifie après la polémique lancée par le ministre

Cette sortie polémique survient quelques jours après un tweet pro-Palestine de Karim Benzema, qui a adressé ses prières “aux habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants”.

Les propos de Gérald Darmanin ne sont évidemment pas passés inaperçus, notamment sur les réseaux sociaux, étant donné qu’il affirme que le footballeur est donc en contact avec une organisation terroriste. Les Frères musulmans sont en effet une organisation islamiste fondée en Égypte, de laquelle découle le mouvement palestinien du Hamas. Les deux organisations sont considérées comme terroristes.

Pourquoi Gérald Darmanin affirme-t-il que Karim Benzema est en lien avec les Frères musulmans ?

Dans sa prise de parole, le ministre français de l’Intérieur n’a donné aucune explication ou preuve de ce qu’il avançait. Le Parisien et RMC Sports ont donc contacté le cabinet du ministre, pour avoir des explications sur les propos tenus. Voici la réponse obtenue : “Depuis plusieurs années, nous constatons une lente dérive des prises de position de Karim Benzema vers une un islam dur, rigoriste, caractéristique de l’idéologie frériste consistant à diffuser les normes islamiques dans différents espaces de la société, notamment dans le sport”.

Le cabinet a ensuite évoqué une série d’éléments allant dans ce sens : le refus de Benzema de chanter la Marseillaise avec l’équipe de France, du “prosélytisme sur les réseaux sociaux autour du culte musulman”, un cliché de KB9 au côté de l’imam de Meaux, Nourdine Mamoune, “qui avait fait l’objet d’une perquisition dans le cadre de l’assassinat de Samuel Paty” et également le partage, sur les réseaux sociaux, de publications du combattant de MMA Khabib Nurmagedov qui sont considérées par le cabinet comme “un véritable appel à la haine à la suite de publication de caricatures du prophète Mahomet dans la presse française”.

Si l’entourage de Darmanin reconnaît que ces éléments “ne relèvent pas de poursuites judiciaires”, il estime qu’elles “constituent un signal particulièrement flou de la part d’un sportif bénéficiant d’une telle audience (75,6 millions d’abonnés sur Instagram, ndlr)”. “Quand on a une voix qui porte comme Monsieur Benzema, on a une responsabilité quand on tweete”, avait notamment déclaré Gérald Darmanin lundi soir sur Cnews.