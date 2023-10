Migration : quelles pourraient être les conséquences de la crise israélo-palestinienne pour le Moyen-Orient et l’Europe ?

Quelques jours après le début de l’opération terroriste du Hamas en Israël, qui a entraîné une riposte féroce de ce dernier, la Grèce, pays en première ligne des flux migratoires, donnait l’alerte par la voix de son ministre de l’Immigration. “Comme si la multitude de points chauds en Afrique du Nord et en Syrie ne poussait pas déjà des milliers de migrants et de réfugiés vers l’Europe, voici maintenant ceci”, soupirait Dimitris Keridis. Samedi dernier, la Commission a également triplé l’aide humanitaire prévue pour Gaza. Une décision guidée par le désastre observé sur le terrain, mais aussi par des considérations migratoires. Car les Européens savent que plus la situation se dégrade, plus les Gazaouis seront poussés à l’exil.

L’Égypte, acteur clé

Encore faut-il que les Palestiniens parviennent à sortir de l’enclave. D’où le rôle clé joué par l’Égypte dans cette crise. Car c’est vers sa région du Sinaï que mène le terminal de Rafah, seule porte de sortie de Gaza, mais que Le Caire refuse pour l’heure d’ouvrir. “L’Égypte s’inquiète de la présence de factions militaires dans le Sinaï depuis une décennie. C’est une zone sur laquelle elle a moins de contrôle”, explique Kelsey Norman, spécialiste du Moyen-Orient et de la migration, chercheuse à l’Institut Baker de l’Université Rice (États-Unis). S’il ouvre un corridor pour les Gazaouis, l’Égypte craint de ne pas pouvoir “faire la différence entre les civils et les factions du Hamas, qui pourraient venir se mêler à d’autres groupes dans le Sinaï.”

Pire : “Si nous autorisons les Palestiniens à traverser en grand nombre, il pourrait y avoir des opérations terroristes contre Israël et ce dernier pourrait riposter”, a expliqué le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, conseillant à Israël d’abriter les civils sur son sol, dans le désert de Nakab.

S’ajoute à ces enjeux le poids du souvenir de la Nakba (“catastrophe” en arabe), à savoir l’exil forcé de 700 000 Palestiniens lors de la proclamation de l’État d’Israël en 1948, même s’ils se sont installés surtout en Syrie, en Jordanie et au Liban. La question des réfugiés palestiniens est aussi éminemment politique en Égypte. Bien accueillis par le président Nasser à partir des années 1950, le vent a tourné quand le pays s’est rapproché d’Israël (avec les accords de Camp David de 1978), le pouvoir se retrouvant alors cible des soutiens radicaux de la cause palestinienne. “Le Hamas est un descendant des Frères musulmans (organisation rivale d’al-Sissi, NdlR). Il y a donc cette idée d’un lien entre les personnes qui sont plus radicalement pro-palestiniennes et le Hamas”, note Mme Norman.

Bientôt un accord avec l’UE

Selon la chercheuse, Le Caire sait qu’il pourrait être forcé à revoir quelque peu sa position, si la situation humanitaire à Gaza devient intenable. D’ici là, “il essaie sans doute de négocier pour obtenir le plus possible d’aides pour accueillir des réfugiés”, d’autant que le pays se confronte à une situation économique difficile. Ce message subliminal a visiblement été entendu à Bruxelles : Margaritis Schinas, vice-président de la Commission, a estimé qu’aujourd’hui, “la nécessité de s’engager avec l’Égypte est encore plus pressante”. Sous-entendu : la Commission presse le pas pour calquer sur Le Caire le modèle mis en place cet été avec la Tunisie. Celui-ci consiste à promettre à un pays tiers des aides économiques substantielles – jusqu’à 1 milliard d’euros pour Tunis – et à lui demander en échange de freiner ou bloquer les migrants sur leur route l’Europe.

La recette peine aujourd'hui à faire ses preuves et l'UE est mal prise face au gouvernement autoritaire et raciste du président Saïed. Mais les Européens tiennent malgré tout à tenter le coup avec le régime égyptien d’al-Sissi (lui aussi autocratique). Ils n’avaient d’ailleurs pas attendu cette crise pour coopérer en matière migratoire avec cet Etat méditerranéen, voisin de la Libye – pays déstabilisé devenu une porte vers l’Europe - et du Soudan, où les combats entre deux factions militaires se poursuivent, sur fond de désastre humanitaire.

Ne pas participer à l’exode

Cela dit, “je ne vois pas l’Égypte ouvrir la porte aux 2 millions d’habitants de Gaza”, précise Mme Norman. Car le pays s’inquiète surtout “d’être accusé d’avoir facilité un génocide ethnique des Palestiniens. Dans le sens où il autoriserait les habitants de Gaza à venir et ceux-ci ne pourraient plus y retourner parce qu’Israël a réoccupé Gaza”. Cet enjeu est fondamental dans l’esprit des pays arabes de la région. Et explique d’ailleurs la situation particulière des 5,9 millions de Palestiniens déplacés, vivant depuis des décennies, parfois mêmes nés, en Jordanie (40 %), en Syrie (10 %) ou au Liban (8 %). S’ils ont été peu intégrés, encore moins naturalisés, c’est justement pour ne pas les encourager à renoncer à leur droit de retourner en terre palestinienne.

“Il s’agit d’une ligne rouge : pas de réfugiés en Jordanie et pas de réfugiés en Égypte”, a déclaré mercredi le roi Abdallah de Jordanie, lors de la conférence de presse avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Et de mettre en garde contre les plans “de certains pour tenter de créer des situations de facto sur le terrain”. De fait, l’ouverture du corridor de Rafah apparaît d’autant moins acceptable, que la demande vient de l’État hébreu et de ses alliés occidentaux.

Une crainte surtout pour l’avenir

Si un exode des Palestiniens venait malgré tout à se produire, l’impact pour l’Europe serait dans un premier temps limité. En 2022, les Palestiniens représentaient 0,7 % des demandes d’asile déposées dans l’UE. Ce chiffre s’élève à 6,8 % pour le cas de la Belgique, deuxième pays à accueillir le plus de Palestiniens, après la Grèce.

Mais l’inquiétude européenne est surtout liée à l’après. Du fait de crises au Soudan, en Syrie, en Irak ou au Yémen, les pays du Moyen-Orient sont sous tension, accueillant déjà des millions de déplacés – 8 millions pour l’Égypte selon le président al-Sissi, près de 4 millions pour la Turquie, 836 000 pour le Liban, qui affiche le plus grand nombre de réfugiés par habitant, etc.

Or cette région est aussi en proie à de graves difficultés économiques, exacerbées par les conséquences de la guerre en Ukraine, à tel point que leurs propres habitants commencent à prendre la route vers l’Europe. Et peu osent s’imaginer quel serait l’impact d’une extension du conflit israélo-palestinien, à l’Iran, au Liban ou à la Syrie…

