“Plutôt que de réduire en cendres Gaza, il faut s’en prendre aux financeurs du Hamas"

“La résolution est un texte court négocié mardi après-midi avec la volonté de nous montrer unis”, expliquait la Belge Hilde Vautmans (Open VLD/groupe Renew) rencontrée à la fin du débat organisé en présence de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen – qui s’est éclipsée après son discours pour rallier Bruxelles où elle s’est exprimée lors d’un hommage aux victimes de la fusillade de lundi -, du Haut Représentant pour la politique étrangère et la sécurité de l’Union, Josep Borrell, et du ministre des affaires étrangères espagnol, José Manuel Albares, au nom du Conseil.

Rédactrice de la résolution, Hilde Vautmans estime que l’accord de tous les groupes à l’exception des députés de Identité et Démocratie (extrême droite nationaliste) devrait permettre une très large adoption et permettre à l’Europe d’enfin parler d’une même voix après la “cacophonie” constatée la semaine dernière.

Pour mémoire, le soutien inconditionnel au droit d’Israël à se défendre exprimé par Ursula von der Leyen en visite à Tel-Aviv, sans mention du respect du droit international humanitaire, a froissé les États membres, qui ont rappelé que c’étaient eux qui fixent les lignes directrices de la politique de l’Union. Les déclarations contradictoires au sein même de la Commission ont alimenté la confusion sur l’aide apportée aux Palestiniens par l’UE. Le commissaire à la Politique de voisinage Oliver Varhelyi a annoncé sans concertation la suspension de l’aide au développement accordé par l’UE, avant par le commissaire hongrois Varhelyi, désavoué par la Commission, après que des États membres ont fait part de leur mécontentement vis-à-vis de cette annonce en hors-piste. L’aide humanitaire sera, elle, triplée.

L’unité affichée durant la crise Covid et dans le cadre de la guerre en Ukraine avait vécu, il s’agissait de la réanimer sur des positions claires. Le Conseil européen a tenté de le faire, ce mardi ; le Parlement européen a voulu apporter sa pierre à l’édifice.

Appel à une enquête sur le financement du Hamas

Une même ligne se dégage désormais tant dans le soutien du Parlement à la résolution que dans les positions exprimées par les autres institutions. Le texte qualifie l’attaque du Hamas de “terroriste” et le dénonce pour son extrême cruauté. Il appelle à la libération des otages et réaffirme le droit d’Israël à se défendre contre le Hamas.

Cependant, le Parlement européen signifie fermement qu’Israël ne peut agir que dans le cadre du droit international humanitaire et ne peut pas punir collectivement la population palestinienne dont la cause est “légitime”. Un couloir humanitaire doit être ouvert vers Gaza, Israël et l’Égypte doivent coopérer en ce sens.

Autre point sur lequel insistait le groupe des socialistes et Démocrates : le rôle de l’Iran en tant que sponsor du Hamas et du Hezbollah est condamné “dans les termes les plus fermes possible” par les eurodéputés qui réclament l’inscription des Gardiens de la révolution iraniens dans la liste des organisations terroristes de l’Union européenne ainsi qu’une enquête sur le rôle de l’Iran, du Qatar et de la Russie dans le financement des organisations terroristes

“Plutôt que de réduire en cendres Gaza, il faut s’en prendre aux financeurs du Hamas” , résumait le socialiste français Raphaël Glucksmann avant les négociations sur la résolution.