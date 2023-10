Une bonne sœur fait le buzz après avoir plaqué un militant écologiste au sol (VIDÉO)

Postée par le journaliste de France 3 Léo Chapuis, la vidéo d'une religieuse qui plaque un militant écologiste au sol fait la buzz. La scène se déroule en Ardèche, à Saint-Pierre-de-Colombier, où le chantier d'un centre religieux de 19 000 m² a créé la polémique. Le projet a été lancé en 2019, et depuis, les habitants du village et des militants écologistes s'opposent à la construction de ce centre qu'ils considèrent comme "démesuré" et source de dégâts envers la biodiversité de la région.