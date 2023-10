Conflit israélo-palestinien : Le Parlement européen appelle à une "pause humanitaire"

C'est la Belge Hilde Vautmans (Renew, Open Vld) qui, pendant le vote, a déposé un amendement oral réclamant une "pause humanitaire". "Qui peut s'y opposer ?", a-t-elle lancé à l'hémicycle. Après quelques discussions, sa proposition a été adoptée par 433 voix contre 41 (et 28 abstentions). Auparavant, les Verts/ALE ainsi que l'extrême gauche avaient plaidé en faveur d'un cessez-le-feu immédiat, mais aucune majorité ne s'est dégagée sur ce point. "Un véritable scandale", a fulminé Marc Botenga (PTB), tandis que pour Saskia Bricmont (Ecolo), la proposition adoptée constitue au final "un minimum dénominateur commun qui doit permettre à l'UE de parler d'une seule voix sur la scène internationale".

"Pour moi, la mention d'un cessez-le-feu convenait aussi, a expliqué Mme Vautmans. Mais le PPE (chrétiens-démocrates et conservateurs) ne le voulait pas, et je trouvais important de réunir le Parlement autour d'une large majorité. Ce qui importe surtout maintenant, c'est d'autoriser l'aide à la bande de Gaza et de briser la spirale de la violence".

Le Parlement appelle aussi la Commission européenne et les États membres à mettre un terme à leurs déclarations et actions non coordonnées, et à parler d'une seule voix sur la scène internationale. "L'Union européenne doit endosser un rôle plus actif, avec les Nations unies, pour remettre sur les rails la solution à deux États et relancer le processus de paix", selon Kathleen Van Brempt (Vooruit).

Le Parlement réclame aussi des clarifications sur le soutien de l'UE aux Palestiniens et dans la région. "Nous devons être sûrs à 100% que notre soutien à la population locale n'aboutit pas dans les mains du Hamas ou d'autres terroristes", a affirmé Assita Kanko (N-VA).

Les élus veulent aussi l'ouverture d'une enquête sur le rôle de l'Iran et de pays comme le Qatar ou la Russie dans le financement ou le soutien au terrorisme. "Il faut faire plus d'efforts pour démanteler politiquement le Hamas et agir adéquatement contre des pays, comme l'Iran, qui soutiennent le Hamas, ou d'autres, comme le Qatar, qui hébergent et protègent des dirigeants du Hamas", selon Tom Vandenkendelaere (CD&V). Le Parlement réitère donc son appel à placer les Gardiens de la révolution et le Hezbollah libanais sur la liste de l'UE des groupements terroristes.