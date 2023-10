Qui est Pierbattista Pizzaballa, le Patriarche de Jérusalem qui est prêt à être échangé contre des otages ?

Né dans le nord de l’Italie en 1965, arrivé à Jérusalem en 1999, longtemps professeur d’hébreu biblique, Pierbattista Pizzaballa fut nommé administrateur apostolique du Patriarcat de Jérusalem en 2016. Il remit si bien les finances de l’institution à flot qu’il en prit les rênes en étant nommé, en 2020, “patriarche de Jérusalem”. De ce fait, il étend désormais son autorité religieuse sur l’ensemble des 300 000 catholiques latins vivant en Israël, au sein des territoires palestinien, en Jordanie et à Chypre.

Arrivé à Jérusalem en 1999, Pierbattista Pizzaballa reconnaissait la semaine dernière, dans le journal La Croix, qu’il n’avait jamais vécu des tensions avec “une dimension aussi profonde et extrême”. “Dans l’espace public, ajoutait-il, il est très difficile d’entendre les voix modérées. Dans les rues, il y a une barrière invisible mais bien réelle entre les populations. Dans les villes où cohabitaient des communautés, les gens se rencontraient au travail ou dans la rue. Ce n’est plus le cas.”

Pour y faire face, le patriarche a invité tous les catholiques à une journée de jeûne et de prière pour la paix, ce 17 octobre. Lors d’une conférence de presse adressée un jour plus tôt à des journalistes italiens, il soulignait également que la question des 200 otages israéliens pris par le Hamas risquait d’envenimer la situation. Spontanément, à une question qui lui était posée, il s’est dit prêt à servir d’échange en vue de la libération d’otages “[Je ferai] n’importe quoi, si cela peut conduire à leur libération et au retour de ces enfants à la maison. Ma disponibilité est absolue”, a-t-il affirmé.

Au-delà de cette proposition qui a évidemment peu de chance d’être concrétisée, le Patriarche a expliqué que le Vatican avait proposé une médiation pour régler la question des otages, mais qu’il était pour l’instant “difficile” d’entrer en contact avec le Hamas. Signe d’un caractère trempé et assumé, il a également pris ses distances avec la déclaration des Églises chrétiennes qui, réagissant à l’attaque du 7 octobre contre Israël, n’avaient pas explicitement condamné le Hamas. “Pour être clair, le Hamas a commis des actes de barbarie en Israël”, a-t-il insisté.

