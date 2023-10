Train de nuit Paris-Berlin: ouverture de la vente des billets

A Paris, le train partira à 19h12 les mardis, jeudis et samedis pour une arrivée à Berlin à 8h26. Dans le sens inverse, les rotations auront lieu les lundis, mercredis et vendredis pour un départ à 20h18, arrivée 10h24 à Paris.

Le retour de cette ligne emblématique avait été annoncé en décembre 2020 pour relancer les liaisons transfrontalières nocturnes.

Les trains seront composés de 12 voitures, dont six se dirigeront vers Vienne - une liaison relancée il y a deux ans - après un arrêt technique à Mannheim, avec des places assises, des couchettes et des voitures-lits.

Les trains de nuit ont quasiment disparu en Europe pendant la décennie 2010 en raison de leur faible rentabilité et de la concurrence de l'aérien. Mais ils sont aujourd'hui plébiscités par le public pour leurs vertus écologiques et leur prix abordable et font leur retour un peu partout sur le continent.

La compagnie autrichienne ÖBB fait figure de leader du secteur grâce à ses "Nightjets", de vieux trains rachetés à la Deutsche Bahn et remis au goût du jour.

Les Nightjets qui seront exploités sur le Paris-Berlin seront composés de deux voitures place assise - 132 places à partir de 29,90 euros -, deux voitures couchettes - 108 places à partir de 59,90 euros - et deux voitures lits - 72 places à partir de 92,90 euros - soit 312 places au total.

Le service doit devenir quotidien à partir d'octobre 2024. Le ministre délégué aux Transports Clément Beaune a également promis une contribution du gouvernement français à l'exploitation de la partie française de la ligne. Une "convention de service public sur trois ans est en cours de finalisation", selon le communiqué.

Quant au train direct de jour Paris-Berlin en sept heures, il n'est pas prévu avant la fin 2024.