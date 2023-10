Une femme suit un traitement contre le cancer pendant deux ans… alors qu’elle ne l’avait pas : “Je n’ai toujours pas reçu la moindre explication”

En 2019, Megan est âgée de 29 ans. Elle se rend chez son médecin après avoir remarqué qu’un grain de beauté sur son bras grossissait. Redirigée vers un dermatologue, elle reçoit les résultats de sa biopsie. On lui a diagnostiqué un cancer de la peau. Un autre médecin, spécialisé en cancérologie, analyse la biopsie et croit déceler un mélanome.

S’en suit alors une période de traitement qui dure deux ans, au cours de laquelle la jeune femme se fait opérer pour retirer ce tissu affecté.

En 2021, elle déménage et réalise un scanner dans un autre hôpital. Le constat est effarant. Les médecins qui l’avaient auscultée ont délivré un mauvais diagnostic.

Certes soulagée, elle est surtout “complètement dévastée” lorsqu’elle apprend la nouvelle. “Je me sentais très frustrée et même en colère. Pendant deux ans, j’ai été convaincue d’avoir un cancer et j’ai suivi des traitements. Et soudain, on m’a dit que je n’avais pas de cancer du tout”.

”Je ne pouvais tout simplement pas croire que quelque chose comme ça puisse m’arriver. À ce jour, je n’ai toujours pas reçu la moindre explication sur la façon dont cela a pu se produire”, poursuit-elle.

Du côté de l’hôpital, un simple message d’excuse : “Nous sommes profondément désolés pour le préjudice causé à Mme Royle et nous excusons pour l’erreur commise”.