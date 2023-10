Attentat à Bruxelles: un homme en lien avec l'enquête interpellé en France, il aurait reçu un message avant le passage à l'acte de Abdesalem Lassoued

Attentat à Bruxelles : y a-t-il eu des failles dans le travail de la police et de la justice ? “La critique est honteuse parce qu’on a fait le job”

Abdesalem L. aurait-il pu être arrêté plus vite ? Le manque de moyens de la police et de la justice ont-ils handicapé le travail des forces de l’ordre ? Selon plusieurs interlocuteurs, il est inopportun de pointer le travail judiciaire et policier.