L’Allemagne renforce sa lutte contre l’immigration irrégulière, mais les contrôles aux frontières “ne résolvent pas le problème de fond”

Le Jardin des roses est le lieu d’attraction de Forst, situé au bord de la rivière Neisse qui marque la frontière naturelle avec la Pologne. Un habitant y a signalé un groupe de migrants se dirigeant vers le centre-ville. Alignés devant la clôture d’un jardin ouvrier, 26 jeunes hommes dont deux enfants se laissent arrêter, sans aucune résistance. Puis l’un d’entre eux brise le silence, dans un grand sourire. “Je suis tellement heureux d’être en Allemagne. J’adore l’Allemagne !”, lance ce Syrien de 23 ans. Parti il y a deux mois de Syrie, il a payé 10 000 dollars pour suivre la route des Balkans et a passé les dix dernières heures dans une camionnette venant depuis la Slovaquie, entassé avec ses 25 autres compagnons de voyageurs.

À lire aussi

Une nouvelle route

Cette matinée-là, en huit heures de service seulement, la police fédérale de Forst aura arrêté 64 migrants. “Une journée classique”, note Frank Malack. “Nous interpellons régulièrement des groupes de 20 à 30 personnes, transportées en camionnette par des passeurs”, ajoute-t-il. Depuis le printemps, c’est dans cette région du sud du Brandebourg que la pression migratoire se fait le plus sentir, avec plus de 7600 entrées illégales enregistrées à cette frontière, entre janvier et août. C’est plus que les 7400 de l’année 2022. Si en 2015 et 2016, le gros des passages se faisait par la Bavière, au sud du pays, désormais la route polonaise est privilégiée avec des réfugiés passant soit par la Biélorussie soit, de plus en plus, par les Balkans.

Pour faire face à la situation, les effectifs de la police fédérale, en charge des contrôles aux frontières, y ont été renforcés, en mai et en septembre, avec comme conséquence une hausse des arrestations. “Notre mission est de contrôler les personnes qui entrent illégalement et de les enregistrer mais notre but est aussi d’arrêter ceux qui organisent ces réseaux et de leur faire peser une telle pression que les passages deviennent trop dangereux. Les flux changeront alors inévitablement”, juge Frank Malack. Son collègue Jens Schobranski confirme. “Tout est une question de risque et de coût pour les passeurs. Au final toutefois, notre efficacité dépend de ce que nos voisins font pour contrôler leurs propres frontières”, ajoute-t-il. Officiellement la coopération avec la Pologne voisine fonctionne plutôt bien même si les autorités allemandes constatent que l’énorme majorité des réfugiés passés par la Pologne, la Hongrie et la Bulgarie n’y ont pas été enregistrés et ne peuvent donc pas y être renvoyés.

À lire aussi

Pression des communes

Alors que 350 000 demandes d’asile sont attendues dans le pays cette année -30 % des demandes totales déposées dans l’Union européenne – et que l’extrême droite progresse, Berlin a demandé à la Commission européenne l’autorisation de mettre en place des contrôles fixes à ses frontières avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse. Ces contrôles routiers devraient s’ajouter aux actuelles opérations mobiles, notamment le long de la Neisse. “La Neisse n’est pas un véritable obstacle”, note le commandant Frank Malack. “Ça ne sert à rien de nous positionner de ce côté du pont et de croire que personne ne va franchir la rivière à gué. Nous devons rester mobiles”, constate-t-il.

Ces mesures permettront-elles de réduire la pression sur les centres d’accueil et surtout sur les communes chargées d’intégrer les réfugiés ? “Les contrôles de police renforcent le sentiment de sécurité de nos concitoyens mais ne résolvent pas le problème de fond”, commente Fred Mahro. Ce maire conservateur (CDU) de la commune de Guben, voisine de Forst, dénonce un manque de moyens pour les crèches, les écoles, les cours de langue alors que le nombre croissant de réfugiés venus de Syrie et d’Irak s’ajoute au million d’Ukrainiens arrivés l’an dernier. “Ce travail d’intégration incombe à l’ensemble de la société et doit être financé de manière suffisante et durable par l’État fédéral et les Länder. Or cette charge financière énorme est de moins en moins acceptée par la société”, constate-t-il, dépité. Le gouvernement fédéral rencontrera de nouveaux les élus locaux début novembre sur ce thème.