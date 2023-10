L’Europe tente tant bien que mal d’exister dans les discussions politiques internationales autour du conflit israélo-palestinien

Après une semaine de cacophonie, les Vingt-sept ont plus ou moins stabilisé le message européen: soutien à Israël, qui a le droit de se défendre en ligne avec le droit international ; appel à épargner la population palestinienne; mention de la solution politique, à deux États (palestinien et israélien). D’ici lundi, la position devra peut-être être recalibrée, pour insister davantage sur l’aspect humanitaire, si l’État hébreu lance son offensive terrestre dans Gaza, qui s’annonce catastrophique pour les civils piégés dans l’enclave. Mais quoi qu’il arrive, “il faut qu’on parle d’une seule voix”, répétaient en boucle vendredi plusieurs diplomates.

Mission délicate au Caire

En réalité, l’unité des Vingt-sept est plus que fragile. En veut pour preuve la minuscule marge de manœuvre politique dont disposeront le président du Conseil européen, Charles Michel, et le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, lors de la conférence convoquée par l’Égypte ce samedi. D’autres responsables européens, comme la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna, son homologue allemande Annalena Baerbock, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez ou la Première ministre italienne Giorgia Meloni, seront également de la partie. En outre, le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, le roi du Bahrein Al Khalifa ou encore le prince héritier du Koweït Al-Jaber ont aussi répondu présents.

La lettre d’invitation égyptienne, que La Libre a pu consulter, met l’emphase sur la situation humanitaire, la nécessité de contenir la crise et celle de reprendre le chemin de la paix. Mais le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi ambitionne surtout de rassembler ses invités autour d’une déclaration commune sur la question israélo-palestinienne. Un exercice compliqué. “On est en train de négocier le contenu de la déclaration, mais après une troisième réunion, il y a toujours des positions différentes”, avouait vendredi un insider.

Pour que les représentants européens puissent y souscrire, le texte “doit être parfaitement aligné sur la position des Vingt-sept”, explique un diplomate. Il doit inclure par exemple le droit d’Israël de se défendre, après l’attentat du Hamas. Un aspect qui est loin d’être évident pour certains pays arabes. Une autre question sensible est celle d’un appel à un cessez-le-feu: l’UE n’y est pas encore, se limitant pour l’heure à appeler à épargner les convois humanitaires. Pour l’UE, ” l’équilibre est très délicat”, explique un insider, entre le besoin d’une part de soutenir Israël et, d’autre part, celui de demander une désescalade.

Faire entre la voix européenne à travers celle des Etats-Unis

L’Europe est directement concernée par cette crise qui se déroule dans son voisinage. Des ressortissants européens sont toujours otages du Hamas et les menaces sécuritaires se multiplient sur notre continent – deux aspects qui alimenteront les débats lundi. Mais la voix de l’Union pèse peu dans la balance, sur la scène internationale. D’autant que l’opération terroriste du Hamas a logiquement amené les Européens à se montrer solidaires d’Israël. Sauf que ce soutien s’est parfois traduit, comme dans le cas de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, par une hésitation à enjoindre à l’État hébreu de respecter le droit humanitaire. Or si l’Europe avait un atout dans la région, c’était son image de neutralité, étant aussi le premier bailleur de fonds de la Palestine. Une image qui se retrouve donc écornée. “J’espère qu’il n’est pas trop tard pour corriger le tir”, soupirait vendredi un diplomate.

L’équation est d’autant plus complexe pour les Européens qu’ils sont dépendants, dans ce dossier, des États-Unis, qui sont les vrais maîtres du jeu et s’affichent résolument aux côtés d’Israël. L’Union s’efforce donc au moins de se faire entendre par son allié américain. Cela tombe bien: vendredi, s’est tenu à Washington un sommet UE/États-Unis, réunissant Charles Michel, Ursula von der Leyen et le président américain Joe Biden. Les Européens se félicitent, ou plutôt se consolent donc avec le fait d’avoir réussi à faire apparaître leur position dans la déclaration issue de ce sommet, y intégrant des références au droit international et à la solution à deux États…