C’est en 2019 que son calvaire a commencé. À 29 ans, Megan se plaint d’un grain de beauté dérangeant sur son bras, sur lequel des croûtes commencent à apparaître, et va voir un dermatologue. C’est là que la biopsie effectuée par les médecins révèle un cancer de la peau.

De peur de perdre ses chances d’avoir un enfant, Megan a subi une opération chirurgicale et congelé ses ovules avant d’effectuer son traitement d’immunothérapie, comme le rapporte SkyNews. Deux ans plus tard, après avoir traversé neuf cycles de traitement, la jeune femme apprend que le cancer a disparu. Mais, après une fiducie hospitalière, les médecins relisent ses dossiers et découvrent que Megan n’a jamais été atteinte de cancer.

La nouvelle ne l’a cependant pas apaisée du tout : “Quand les médecins m’ont fait asseoir et me l’ont dit, il a fallu un certain temps pour comprendre. On pourrait penser que l’émotion immédiate serait le soulagement, et dans un certain sens, c’était le cas, mais je dirais que les émotions les plus importantes étaient la frustration et la colère”. Son avocat a expliqué que “l’impact psychologique de ce mauvais diagnostic a été important, vu son âge”.

L’hôpital concerné, North West London Pathology, s’est alors excusé à travers son porte-parole. ” Nous sommes profondément désolés pour la détresse causée à Mme Royle et nous excusons sans réserve pour l’erreur commise, a-t-il déclaré. Même si aucun règlement ne compensera l’impact que cela a eu, nous sommes heureux qu’un accord ait été conclu.”