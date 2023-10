Affaire Grégory: l'un des "corbeaux" identifié, retour sur la saga de la lettre "maudite" grâce à des documents inédits

À lire aussi

Tout commence en juillet 1985, neuf mois après que le petit garçon de 4 ans a été repêché dans les eaux glacées de la Vologne, les pieds et poings liés. L’instruction est en pleine débâcle : Jean-Marie Villemin a tué son cousin, Bernard Laroche, persuadé de sa culpabilité. Quant à son épouse, Christine Villemin, elle est mise en examen par le juge Jean-Michel Lambert pour le crime (elle sera blanchie). Autant dire que les médias s’en donnent à cœur joie, de scoops en dérapages. Le 24 juillet, à Aumontzey, Monique Villemin, la grand-mère de l’enfant, reçoit des mains du facteur une petite enveloppe blanche qu’elle décachette aussitôt. Sur une feuille lignée, en lettres majuscules, il est écrit : «Je vous ferez à nouveau votre peau à la famille Villemain (sic). Prochaine victime Monique.» «Mon mari l’a également lu par-dessus mon épaule mais je n’ai pas souvenir qu’il l’ait eu en main, racontera-t-elle, lors d’une audition en 2009. J’ai aussitôt prévenu mon fils Jean-Marie par téléphone. Cinq minutes après, les policiers sont arrivés chez moi en m’indiquant qu’ils avaient entendu mon appel.» Avec une pince à épiler, elle glisse elle-même la lettre dans une pochette en plastique.

Elle atterrira dans un coin du bureau du juge Lambert, oubliée de tous. «A l’époque personne n’y attachait d’importance», confirmera l’intéressé à son successeur, Maurice Simon. En 1989, ce dernier a repris le dossier depuis deux ans quand il interroge Monique Villemin. Elle mentionne cette fameuse lettre «postée à Darnieulles» dont «elle n’a plus jamais entendu parler»… Le méticuleux magistrat part immédiatement à sa recherche, il la dégote au fond d’un carton, elle n’a jamais été placée sous scellée. Enfin versée à la procédure, elle rejoint les autres écrits du sinistre corbeau qui tyrannise la famille Villemin. Le premier date du 4 mars 1983 et a été glissé entre les volets de Jean-Marie Villemin. Il est très similaire. Même écriture en lettres capitales, mêmes fautes d’orthographe, quasiment même texte : «Je vous ferez votre peau à la famille Villemain.» La greffière, Edith Gaudin, résume sur procès-verbal : «Je me souviens qu’il y avait trois lettres mises sous scellés, une datant de mars, une d’avril et une de mai de l’année 1983.» Sans compter la fameuse missive de revendication du crime, reçue le 16 octobre 1984, jour de l’enlèvement, et qui s’achève par : «Voilà ma vengeance, pauvre con.»

L’exégèse des appels et des écrits du corbeau ne laisse aucun doute, c’est un intime : il connaît les secrets de chacun, les déceptions, les vieilles rancœurs et les haines recuites. Il se terre quelque part dans cette grande famille (qui compte, avec les conjoints, les enfants et les proches, plus de 70 personnes dans un rayon de moins de 20 km). Mais qui est-il ? Agit-il seul ? En 1985, à l’époque où Monique Villemin reçoit la lettre de menaces, le professeur britannique Alec Jeffreys commence à mettre au point la recherche d’empreintes génétiques. C’est encore trop tôt en France. Même en 1993, la justice jette l’éponge dans son arrêt de non-lieu : «En l’état actuel de la science et des pièces à conviction, de nouvelles expertises n’apporteraient aucune certitude quant à l’auteur du crime.» Il faudra attendre juillet 2008. Sur le plateau du JT de TF1, le procureur général de Dijon annonce que le dossier est rouvert, que «ça repart». «Tous les laboratoires ont passé une sorte de grand oral et nous avons été désignés», racontait à Libération en 2021 Marie-Hélène Cherpin, à la tête de Biomnis. Et de récapituler : «Il y a eu toute la période de départ entre 1985 et 1995 où l’on avait des technologies très lourdes et pas très sensibles. Puis la PCR – le terme est bien connu aujourd’hui depuis la pandémie du Covid-19 – a révolutionné la biologie médicale et criminelle. On pouvait travailler sur de toutes petites quantités d’ADN et ça n’a cessé de s’améliorer.»

Les scellés de l’affaire et la pochette plastique sont envoyés au laboratoire de Lyon. Les experts se penchent sur l’«enveloppe de couleur blanche, format C6, autoadhésive», ils scrutent le timbre de 2,10 francs. Et, miracle, ils parviennent à isoler un ADN féminin (F1) sur l’enveloppe et un ADN masculin (H1) sur la feuille, tous deux aussitôt inscrits au Fnaeg (le Fichier national automatisé des empreintes génétiques). Hélas, il n’y a aucune correspondance. Des prélèvements supplémentaires sont réalisés sur les membres de la famille Villemin, sur des témoins ou des intervenants qui ont manipulé la lettre (pour exclure une éventuelle contamination). Mais c’est toujours la même chose : «Aucun des profils établis dans le cadre de la présente mission ne correspond à H1 ni F1.» Les mystérieuses traces sont même envoyées à Interpol. Il faut dire qu’elles intéressent particulièrement les enquêteurs.

Le 7 octobre 2011, un expert de l’Institut de recherches criminelles de la gendarmerie a relevé que le style des lettres capitales «n’est pas habituel» avec «les oves qui sont remplacés par des carrés». Après comparaison avec trois autres missives anonymes, il ne constate «aucune opposition graphique». A ses yeux, elles «ont vraisemblablement été écrites par un scripteur unique».

Une cellule de douze enquêteurs de la section de recherches de Dijon se lance dans «des investigations complexes» pour remonter la piste. Avec cette question : la lettre a-t-elle bien été envoyée de Darnieulles, petite commune des Vosges, comme l’indique le tampon sur l’enveloppe ? Parce qu’il y a aussi une mention «FD», signifiant «fausse direction»… Et puis, autre indice, cette contremarque «fb», un léger renflement du papier à peine visible à l’œil nu qui conduira les gendarmes à compulser le Monde des philatélistes pour en avoir le cœur net : elle correspond au bureau de Poste du XIIIe arrondissement de Paris.

Entendue en 2010, Ghislaine G., responsable à la lutte contre les fraudes et vols de la Poste, pose son regard avisé sur le courrier. Verdict : il a vraiment «multiplié les malchances» brouillant son itinéraire. D’abord, il n’est pas oblitéré, une erreur improbable à une époque où tout était trié et vérifié à la main. A moins que quelqu’un l’ait directement déposé dans le sac prêt à partir ? Ensuite, il y a eu un problème avec les bâtonnets fluorescents de l’enveloppe (qu’on appelle indexation) et le pli a été envoyé dans une fausse direction vers Darnieulles. «Là, pour une fois, la personne qui s’en est chargée a fait son travail correctement» en apposant le «FD». Cet agent a ensuite mis un nouveau timbre et «tué» l’ancien, comme on dit dans le jargon. Voilà comment la lettre a repris sa route vers Aumontzey où vivaient les grands-parents Villemin.

Selon les calculs de Ghislaine G., «le 24 juillet était un mercredi donc on peut raisonnablement penser que cette lettre a été postée dans le XIIIe arrondissement un ou deux jours avant». Elle fournit aux enquêteurs la liste des 943 personnes qui travaillaient à la Poste parisienne en 1985. C’est un travail de titan pour tout passer au peigne fin, faire des recherches sur plusieurs générations afin de trouver des liens avec les Vosges ou des patronymes qui auraient pu apparaître dans le dossier. En vain. La juge d’instruction Claire Barbier qui a repris le dossier se tourne vers les parents de Grégory : «Connaissez-vous quelqu’un de votre entourage qui a cette époque aurait pu se trouver à Paris ?» Ils ne voient pas. Les enquêteurs songent bien à l’hypothèse d’un imitateur mais «les investigations entreprises ne permettent pas d’établir que le scripteur du courrier s’est inspiré des reportages diffusés durant les années 1984-1985», notent-ils dans un procès-verbal.

En 2012, après une nouvelle et gigantesque campagne de prélèvements pour identifier tous ceux qui auraient pu contaminer les scellés (les personnes décédées ont été remplacées par un descendant ou à défaut par la saisie d’objets personnels), de nouvelles comparaisons sont réalisées par le laboratoire d’hématologie médico-légale de Bordeaux. Cette fois, eurêka, «H1» n’est plus un mystère. Il s’agit de… l’ancien magistrat instructeur. Ce dernier aura donc enquêté sur lui-même, envoyant, sans le savoir, sa propre empreinte à Interpol.

Quant à «F1», toujours rien. Ce n’est que, bien plus tard, en janvier 2021, que cet ADN va enfin «matcher» au Fnaeg. Il correspond à celui d’une femme qui vient d’être fichée pour des faits d’escroquerie. «Une personne désœuvrée qui s’était passionnée pour l’affaire», précise à Libération Me François Saint-Pierre, avocat des parents de Grégory. Penaude, cette dernière «qui vit dans l’Essonne», a reconnu en avril 2021 être l’oiseau de malheur qui, pendant près de quatre décennies, a dupé les experts, coûté une fortune à la justice et fait perdre un sacré temps aux gendarmes. «Mais si l’on veut voir les choses du bon côté, cela signifie que notre méthode est la bonne, qu’il faut continuer les analyses, nuance Me Marie-Christine Chastant Morand. Dans le dossier, il y a encore des ADN incomplets ou mélangés et, avec l’évolution des techniques, bientôt ils pourront être exploités. De ce point de vue là, le temps joue en notre faveur.»