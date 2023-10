Après l’hommage perturbé au professeur tué à Arras, 183 élèves ont été exclus de leur école: "Il ne faut pas les laisser dans la nature"

Une semaine après l’hommage rendu dans toutes les écoles de France aux professeurs Dominique Bernard et Samuel Paty (trois ans après le décès de ce dernier), tués dans le cadre de leur profession, on parle toujours des perturbations de ce moment par plusieurs centaines d’élèves. Ainsi, le ministre de l’Éducation nationale Gabriel Attal a annoncé que “183 élèves ont été exclus” de leur établissement scolaire et ne feront pas leur rentrée le 6 novembre prochain après les congés d’automne.