Occupés à rassurer l’Ukraine quant à leur soutien, les Européens fustigent la rencontre entre Viktor Orban et Vladimir Poutine

Cet impératif est devenu encore plus pressant depuis que le Premier ministre hongrois Viktor Orban a brisé les rangs mardi dernier, devenant le premier dirigeant européen à serrer la main du président russe Vladimir Poutine depuis le début de la guerre en Ukraine. À Pékin, en marge du sommet des Routes de la soie, les deux leaders ont discuté de “coopération” en matière de “gaz, pétrole et énergie nucléaire”, a fièrement expliqué le porte-parole du Hongrois, Zoltan Kovacs. Ce, alors que l’Europe tente justement de se défaire de sa dépendance énergétique à la Russie. Au cours de la réunion, le Premier ministre Orban a aussi “souligné l’importance de la paix” – sans dénoncer explicitement l’agression russe de l’Ukraine.

Dire que cette rencontre est mal passée côté européen tient de l’euphémisme. Mercredi, la Première ministre estonienne, Kaja Kallas, dénonçait des images “très, très désagréables”, pendant que le président tchèque Petr Pavel appelait les dirigeants européens à “ne pas tomber dans le piège de Poutine”, qui cherche à “dissoudre” l’unité de l’UE.

Vendredi, à Bruxelles, la poussière n’était toujours pas retombée. “En tout cas, Viktor Orban n’avait pas l’air très confortable”, ironisait un diplomate, en référence aux gesticulations nerveuses du Hongrois assis à côté de M. Poutine. La même source note que le Hongrois a veillé à tenir cette rencontre loin des frontières de l’Europe.

”Mais c’est une déception. Ce n’est pas un signal positif”, tonnait un autre diplomate. Une telle image est même de nature à miner sévèrement la confiance entre les Vingt-sept. “Cela ne renforce pas le sentiment que tous les participants à une réunion européenne sont de bonne foi. Sans doute que certains s’interrogent toujours plus sur la confidentialité des informations qu’ils échangent”, glisse ainsi une source européenne.

Viktor Orban a un lourd passif, ayant habitué ses homologues européens à un jeu trouble avec la Russie, qui frise parfois le copinage. Parallèlement, il s’amuse aussi à freiner de temps à autre les efforts européens pour soutenir Kiev. Et bloque d’ailleurs toujours une huitième tranche de 500 millions d’euros, censés rembourser en partie les armes fournies par les États membres à l’Ukraine. Celle-ci a pourtant fini par céder au chantage de Budapest à ce sujet, ayant retiré la banque hongroise OTP de la liste des “sponsors de la guerre”. Mais la Hongrie rechigne toujours à lever son veto, exigeant à l’Ukraine de lui garantir que cela n’arrivera plus. “La Hongrie tire sur la corde au maximum”, s’agace un diplomate. Vendredi, personne n’osait donc espérer que la question sera résolue ce lundi. Ce, alors qu’avec l’approche de l’hiver, l’aide militaire devient toujours plus cruciale pour Kiev.

Quelle enveloppe à moyen terme ?

À ce titre, les Vingt-sept continueront lundi les discussions sur la création d’un fonds européen, à la fois prévisible et flexible, pour financer la livraison d’armes à l’Ukraine sur le moyen terme. La proposition qui se trouve sur la table évoque 20 milliards d’euros sur quatre ans, mais le montant est sujet à débat. D’autant que cette question pourrait être intégrée aux discussions sur les 50 milliards d’euros d’aides pour Kiev, proposés par la Commission dans le cadre de la révision du budget pluriannuel (2021-2027). Lors du sommet européen de la semaine prochaine, les chefs d’État et de gouvernement européens devraient en tout cas s’engager à s’accorder sur ces deux dossiers d’ici la fin de l’année.

En attendant, la Commission doit entamer très prochainement les pourparlers avec les Vingt-sept pour adopter un douzième paquet de sanctions contre la Russie. De son côté, la Belgique se félicite aussi du progrès des tractations pour bannir les diamants russes du marché des membres du G7 (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, Union européenne). Des solutions techniques et chimiques ont été trouvées pour identifier précisément l’origine des diamants, mais elles se heurtent désormais aux contestations du secteur privé, dont l’intense lobbying n’accélère pas l’approbation de ce système au niveau du G7.

Le chantier le moins avancé est sans doute celui de l’utilisation des avoirs gelés de la Banque centrale russe pour financer la reconstruction de l’Ukraine. La Belgique, où sont stockés la plupart de ces actifs, a promis 1,7 milliards d’euros d’aides à Kiev, obtenus par la taxation des intérêts dégagés par ces avoirs. Mais sur l’idée d’étendre cette solution à toute l’UE, ou à aller un cran plus loin en jouant cet argent en bourse pour engranger des bénéfices, les Européens bloquent toujours. Les États-Unis semblent revoir leur position en faveur de l’usage des avoirs gelés russes. Mais les risques juridiques, et même pour la réputation du système financier, repose surtout sur les pays où ils sont stockés, à savoir ceux de l’UE.