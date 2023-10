Sahra Wagenknecht, la “Mélenchon allemande”, veut bouleverser le paysage politique outre-Rhin

Cette “Mélenchon allemande”, figure très populaire et polémique de la gauche radicale a ainsi confirmé son divorce avec le parti Die Linke dont elle a été l’une des figures de proue. Avec neuf autres députés fédéraux, cette élue de 54 ans, reconnaissable à son petit chignon et à ses tailleurs aux couleurs vives, a expliqué quitter ce parti en raison de “défaites électorales à répétition” et de “l’absence de réaction programmatique”. L’ancien capitaine quitte le navire en pleine tempête non sans, toutefois, avoir participé à creuser certains trous dans la coque. Ces dernières années, Sahra Wagenknecht n’a en effet cessé de polariser au sein de son propre parti en reprenant des positions proches de l’extrême droite sur l’immigration, le covid-19, les questions de genre ou la Russie.

Une populiste d’extrême gauche

Avec la création de cette “Alliance”, une nouvelle ère commence pour celle que le politologue de l’Université de Bonn Tilman Maier décrit comme “particulièrement charismatique”, sachant allier “populisme et certains arguments factuels solides”. Sa nouvelle association sera chargée de préparer le lancement d’un parti politique pour janvier, afin de présenter une liste aux élections européennes en juin et de participer “si possible” aux trois élections régionales de l’automne 2024 dans l’Est de l’Allemagne. Dans son manifeste, Sahra Wagenknecht se donne quatre priorités : une “politique économique raisonnable” pour “sauver l’industrie” allemande ; une “politique de justice sociale” avec, entre autres, un frein à “une immigration incontrôlée” ; “une politique étrangère tournée vers la paix” en Ukraine et au proche Orient et “une politique de liberté d’expression” dans un pays où, selon elle règne depuis la pandémie de Covid-199 une “pression à la conformité”.

Conquérir l’électorat d’extrême droite

Cette initiative a-t-elle des chances d’aboutir alors qu’une autre tentative de Mme Wagenknecht, lancée en 2018, avait échoué une année plus tard. “Aujourd’hui, elle semble avoir davantage de chance de réussir”, estime Tilman Maier. “Sahra Wagenknecht a la capacité de réorganiser le paysage politique allemand car elle représente une formation populiste de gauche qui intériorise des thèmes de droite. C’est nouveau pour la République fédérale et cela rend l’AfD très nerveuse”, juge-t-il.

Si Sahra Wagenknecht affirme “bien sûr ne pas vouloir travailler” avec l’extrême droite, elle ne cache pas vouloir marcher sur les plates-bandes d’un parti, l’AfD, qui dépasse les 20 % d’intentions de vote au niveau national. Selon une enquête publiée ce week-end, 27 % des Allemands disent imaginer pouvoir voter pour une future formation de Sahra Wagenknecht. Une proportion qui dépasse les 40 % auprès des électeurs de l’AfD (Alternative pour l’Allemagne) et dans l’Est du pays. Quant à son ancien parti, Die Linke, il pourrait être le grand perdant de cette nouvelle tectonique des plaques politiques. “Électoralement, la fin de Die Linke est presque assurée”, prévoit Tilman Maier.

Cette prise d’indépendance de Sahra Wagenknecht devrait aussi accroître la pression sur le gouvernement tripartite d’Olaf Scholz. Hier, Sahra Wagenknecht l’a qualifié de “pire gouvernement de l’histoire de la République”. Le ton est donné.