Chercheur au CNRS, spécialiste des extrémismes politiques dans les pays de langue allemande.

1. Comment la scène néonazie s’est-elle récemment transformée en Allemagne ?

Le grand changement date de 2015 lorsqu’un million d’étrangers est arrivé en Allemagne. On observe alors une libéralisation de la parole. Les néonazis ont perçu ce changement et cherché un nouveau mode d’action, via des chats et des forums internet.