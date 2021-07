L'Espagne semble être devenue le nouvel épicentre de l'épidémie en Europe. Le soleil et ses plages attirent bon nombre de touristes et favorise de fait la circulation du virus. 32.607 nouvelles infections y ont été recensées au cours des trois derniers jours. Récemment, deux agences de voyages flamandes ont rapporté que 32 jeunes ainsi que deux moniteurs avaient été testés positifs au coronavirus après un voyage en Espagne.

Ce dimanche, un groupe de jeunes Belges est revenu de vacances, et parmi ces derniers, onze ont été testés positifs au coronavirus. Le groupe d'amis était parti à Lloret de Mar avec la compagnie Summer Bash. "Lorsque nous y étions, la région n’était pas encore en rouge, les règles étaient donc assez souples. Nous pouvions aller dans les restaurants, les cafés, les clubs, ... et les règles n’étaient pas vraiment respectées à la lettre (...) Parfois, on avait l’impression que le Covid n’existait pas dans les clubs là-bas. Nous devions seulement nous enregistrer pour qu’ils sachent qui était à l’intérieur, mais c’est tout", explique l'une des voyageuses à nos confrères de Het Laatste Nieuws.

Face à ces contaminations, l'agence a donc décidé de faire tester et de mettre en quarantaine les jeunes qui sont actuellement en Espagne et qui s'y sont rendus par leur intermédiaire. Sur les 228 jeunes testés, 13 étaient positifs. En attendant d'être testés négatifs et de pouvoir revenir en Belgique, ces jeunes sont logés dans une villa séparée à Lloret de Mar. "A nos frais. En attendant, nous avons décidé d’annuler tous les voyages qui devaient se dérouler en Espagne cette semaine", a expliqué la compagnie. Cela concernait 120 voyageurs pour cette semaine. L'agence ne sait pas encore quelle stratégie elle compte adopter pour les voyages en Espagne dans les semaines à venir.

Summer Bash n'est pas la seule agence a avoir été confrontée au virulent problème du coronavirus. La compagnie Jongerentravel a elle aussi été obligée d'agir. La manager, Katrien Corens, a expliqué à Het Laatste Nieuws qu'elle avait reçu des nouvelles plutôt inquiétantes de la part de ses collègues espagnols. "Pas moins de 5.000 infections ont été répertoriées en Espagne en une seule journée (...) Nous avons reçu de nombreux rapports indiquant que le personnel des bars était infecté et que les grandes discothèques fermaient. Il y avait donc beaucoup de signaux d’alarme." Au total, huit jeunes et deux moniteurs, partis via leurs services à Lloret de Mar et à Calella, ont été testés positifs. Par conséquent, l'agence a décidé d'annuler tous les voyages vers l'Espagne jusqu'à la fin du mois. 800 jeunes doivent donc annuler leurs vacances: ils auront le choix entre se faire rembourser ou postdater leur séjour.