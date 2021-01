Le procès s’ouvre ce mercredi 13 janvier dans un bunker de 3 300 mètres carrés, construit en un temps record (cinq mois), pour un coût total de 4,7 millions d’euros, dans une zone industrielle abandonnée près de Lamezia Terme en Calabre et inauguré par le ministre de la Justice, Alfonso Bonafede, le 15 décembre dernier. "Notre lutte contre la criminalité mafieuse ne connaît pas de trêve, a-t-il lancé le jour de l’inauguration, Et si en cinq mois nous avons construit ce tribunal-bunker, qui respecte les règles anti-Covid, c’est pour prouver que l’État est bien présent sur ce territoire difficile, et pour montrer que les procès contre la N’drangheta doivent se tenir en Calabre et pas ailleurs !"