La police vietnamienne a arrêté deux personnes soupçonnées d'être impliquées dans le drame du camion frigorifique retrouvé en Grande-Bretagne avec 39 morts, probablement des migrants vietnamiens. Les deux personnes ont été arrêtées dans la province centrale de Ha Tinh, "dans le cadre de l'enquête sur les 39 morts découverts dans un camion au Royaume-Uni", selon un communiqué publié sur le site internet de la police de Ha Tinh. Aucun autre détail n'a été fourni sur ces deux suspects, arrêtés pour "organisation d'immigration illégale".

Ces deux arrestations au Vietnam surviennent après celles de quatre personnes interpellées en Grande-Bretagne, dont le chauffeur du camion, originaire d'Irlande du Nord.

Les corps de 39 migrants avaient été découverts dans la nuit du 22 au 23 octobre dans un camion frigorifique au sein d'une zone industrielle de Grays, dans l'Essex, à une trentaine de kilomètres à l'est de Londres. La police britannique n'a jusqu'ici donné aucune indication sur les causes de leur mort. Le conteneur transportant ces 31 hommes et huit femmes était arrivé par ferry au port de Purfleet, sur la Tamise, en provenance de Zeebruges, en Belgique.

Les victimes n'ont pas encore été identifiées officiellement, dans l'attente des résultats de tests ADN, mais une partie pourrait être originaire de régions pauvres du centre du Vietnam.