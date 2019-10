Selon la presse britannique, une mère vietnamienne a reçu des SMS poignants de sa fille de 26 ans qui pourrait compter parmi les victimes.

Deux personnes ont été arrêtées vendredi dans le cadre de l’enquête sur les 39 morts retrouvés dans un camion frigorifique près de Londres, a indiqué la police d’Essex.

Un homme et une femme âgés de 38 ans, de Warrington, dans le Cheshire, ont été arrêtés, a déclaré la police d’Essex. Des mandats d’arrêt ont été délivrés à leur encontre. Ils sont suspectés de trafic d’êtres humains et de 39 homicides, a encore indiqué la police dans un communiqué.

Par ailleurs, on en sait plus sur le trajet du container dans lequel les migrants ont voyagé. Une entreprise irlandaise, Global Trailer Rentals Ltd (GTR), a confirmé avoir loué ce container le 15 octobre pour la somme de 275 livres par semaine. Or ce container était équipé d’un tracker GPS, qui donne une idée du trajet qui a été effectué par le container avant d’embarquer à Zeebruges. Selon la BBC, le container a fait plusieurs fois la route entre Dunkerque, Lille et Bruges avant d’embarquer dans le port belge.

Les officiers, qui interrogent encore le chauffeur du camion sur des soupçons de meurtre, présument que les victimes étaient des ressortissants chinois. Aucune confirmation n’a encore pu être obtenue. Il s’agissait de 31 hommes et de huit femmes. Les corps ont commencé à être transférés dans un hôpital voisin et les premières autopsies doivent avoir lieu depuis ce vendredi, selon la police qui avertit que l’“identification formelle (des victimes) sera une partie longue et cruciale de l’enquête”.

La BBC a été interpellée par les proches de ressortissants vietnamiens qui craignent que ceux-ci se trouvaient dans le container. La famille d’une femme affirme qu’elle a envoyé un SMS disant qu’elle suffoquait dans un container. La jeune femme, âgée de 26 ans, a envoyé plusieurs messages le mardi soir et depuis, ses proches n’ont plus de contacts avec elle. Ceux-ci disent avoir payé 30 000 livres sterling, soit environ 34 000 euros, pour qu’elle soit amenée par les trafiquants vers le Royaume-Uni. Selon le Daily Mail, dans son dernier message, envoyé à 22h28 mardi soir, elle dit à sa mère: "Je t'aime tant… Je suis désolée".

Les 39 corps ont été découverts dans la nuit de mardi à mercredi dans un camion frigorifique dans une zone industrielle de Grays, dans l’Essex, à une trentaine de kilomètres à l’est de Londres.

La remorque les contenant était arrivée peu avant, après une traversée d’environ neuf heures, du port de Zeebrugge à Purfleet, sur la Tamise, où le camion l’avait prise en charge.