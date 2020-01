Vladimir Poutine a appelé à un sommet en 2020 des dirigeants des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'Onu -Russie, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Chine- pour "défendre la paix" et "la civilisation" face à l'instabilité dans le monde.

"Un sommet des Etats, qui ont fait le plus pour défaire l'agresseur (nazi) et créer l'ordre mondial d'après-guerre, jouerait un grand rôle dans la recherche de réponses communes aux défis et crises contemporaines", a déclaré le président russe lors des commémorations en Israël de la libération d'Auschwitz. "Quel que soit le pays, quel que soit l'endroit du monde, là où ce sera commode pour les collègues, la Russie est prête pour cette conversation sérieuse", a-t-il dit, indiquant avoir proposé l'idée à "certains" des chefs d'Etat concernés et avoir "vu une réaction positive".

M. Poutine prévoit de grandes festivités à Moscou le 9 mai pour marquer la fin de la Seconde Guerre mondiale, en présence de nombreux dirigeants.

"Oublier les leçons du passé, la division face aux menaces, peuvent avoir des conséquences terribles. Nous devons avoir le courage non seulement d'en parler, mais devons tout faire pour défendre et préserver la paix", a-t-il martelé.

Selon lui, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité ont "une responsabilité particulière pour sauvegarder la civilisation". "Je considère que la tenue d'un tel sommet en 2020 serait importante et symbolique, étant donné que nous marquons les 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la fondation de l'Onu", a-t-il encore dit.

La seule crise à laquelle il a fait référence directement est la Libye, après un sommet dimanche dernier à Berlin sur le conflit dans ce pays.

La Russie, généralement soutenue par la Chine, s'oppose à l'Occident dans de nombreuses dossiers, allant des guerres en Syrie et en Ukraine à la crise au Venezuela. Les crises autour de l'Iran sont un autre dossier où Russes et Américains s'affrontent.

Le Conseil de sécurité de l'Onu apparaît lui souvent impuissant ou paralysé