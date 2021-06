"Les citoyens africains jugent incompréhensible que plus de 90 % de leur patrimoine culturel soit conservé en dehors de l’Afrique" EuropeInterview Laure de Charette

© AFP Statues du royaume de Dahomey (fin du XIXe siècle). Ces œuvres sont exposées au musée du Quai Branly, à Paris.

Emmanuel Macron s’est engagé en 2018 à restituer les biens culturels africains pillés pendant la colonisation. Et le Parlement a adopté en décembre 2020 un projet de loi en ce sens. Philippe Dagen, professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste de l’histoire de l’art contemporain et de l’art, nous explique les enjeux de cette restitution. Interview.