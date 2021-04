“Vous êtes président du Conseil européen. Avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, vous vous rendez en Turquie, un pays dont le dirigeant a pris l’habitude de défier l’UE et ses valeurs, comme la défense du droit des femmes. À votre arrivée, vous réalisez que le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a prévu d’asseoir Ursula von der Leyen, à l’écart, sur un canapé. Que faites-vous ?”

En tout cas, ne faites pas comme Charles Michel. Au vu de l’énorme polémique qui vise le président du Conseil européen depuis sa visite à Ankara mardi, telle semblerait être la réponse la plus courte et la plus simple à cet imbroglio protocolaire, qui deviendra certainement un cas d’école pour les futurs diplomates.