Le doyen n’est plus là. Pour la première session de la Verkhovna Rada (parlement) depuis 1991, le député Ioukhym Zviahilsky, 86 ans, ne traîne pas dans les couloirs. Le symbole est fort. La "vague verte", de la couleur du président-comédien Volodymyr Zelenskyy, a conféré à son parti, Le Serviteur du Peuple, une majorité absolue de 254 députés sur les 423 d’une chambre renouvelée à plus de 80 %. Un nombre record de 87 femmes s’installent au Parlement. Et Zhan Beleniouk, un champion olympique de lutte gréco-romaine de père rwandais, devient le premier élu ukrainien-africain.

