EuropeReportage À la frontière gréco-turque, des milliers de réfugiés affluent aux portes de l’Europe: "Nous avons ouvert les portes, et cela va continuer ainsi" Céline Pierre-Magnani en collaboration avec Marie Tihon Envoyées spéciales à Edirne

" J’ai entendu à la télévision que plus de 18 000 personnes ont réussi à passer la frontière grecque et, aux nouvelles, ils encouragent les gens à partir " , nous écrivait Assoum, une jeune femme syrienne, depuis Adana, au sud de la Turquie, où elle vit depuis plus de cinq ans. Comme beaucoup, elle hésite à entreprendre le voyage avec sa famille pour retrouver son petit frère en Allemagne. Reportage.