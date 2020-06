Dans la capitale espagnole, le célèbre musée du Prado a rouvert ses portes au public samedi après trois mois de fermeture en raison de la pandémie de coronavirus.

Seul un tiers de l'espace d'exposition est désormais accessible, pour 1.800 visiteurs maximum. De strictes règles sanitaires ont été édictées pour à nouveau pouvoir admirer les peintures de Velazquez ou El Greco.

L'exposition spéciale baptisée "Reencuentro" ("Retrouvailles") présente 250 oeuvres, parmi lesquelles "L'Annonciation" de Fra Angelico, "La descente de croix" de Rogier van der Weyden, "Saturne dévorant son enfant" de Francisco de Goya ou encore "Les Ménines" de Diego Velazquez

Fermé le 12 mars, l'institution madrilène avait proposé des visites en ligne pour faire découvrir ses nombreux chefs-d'oeuvres. Ces séances virtuelles ont remporté un certain succès.

Avec plus de 8.600 toiles, dessins et gravures et quelque 700 sculptures, le Prado est l'un des musées les plus visités au monde. Le Louvre espagnol avait ouvert ses portes le 19 novembre 1819 et a donc fêté ses deux siècles d'existence l'hiver dernier. En 2019, il avait attiré plus de 3,2 millions de visiteurs, un record.

Pour l'année en cours, les responsables s'attendent toutefois à une baisse des recettes d'environ 70%, selon des informations datant de la fin du mois d'avril.