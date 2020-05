Comment remettre sur les rails le secteur européen du tourisme dès l’été 2020, alors que la pandémie de Covid-19 continue de sévir et que son évolution reste incertaine ? C’est la question à 150 milliards d’euros (par saison) et 27,3 millions d’emplois à laquelle la Commission a tenté d’apporter une réponse ce mercredi. Pas moins de quatre commissaires, dont les portefeuilles touchent au domaine du tourisme – Margrethe Vestager (Numérique et Concurrence), Thierry Breton (Marché unique), Stella Kyriakides (Santé), Ylva Johansson (Affaires intérieures) – ont présenté une série de lignes directrices pour guider les Etats membres dans la relance des activités touristiques au sein de l’Union. Eclairage.