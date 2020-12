A Rome, la pandémie de coronavirus bouleverse les traditions Europe Valérie Dupont, correspondante à Rome

Le 8 décembre est un jour férié en Italie. La fête de l’Immaculée Conception est célébrée dans tout le pays ; souvent, ce jour-là, les régions alpines ouvrent les pistes de ski et les villes inaugurent les marchés de Noël. Rien de tout cela cette année. Le Covid-19 bouleverse la fête de Noël et toute la fin d’année du Vatican et de la botte transalpine.