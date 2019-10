Les négociations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne pour trouver un accord sur le Brexit n’avaient pas encore repris ce mardi que l’échec était déjà annoncé. Voire recherché ? Au vu de sa nouvelle proposition présentée la semaine dernière et qualifiée “d’irréaliste” par bien des observateurs, le Premier ministre britannique Boris Johnson est suspecté d’avoir voulu précipiter cette impasse au profit de sa stratégie politique, qui consisterait à blâmer l’Union européenne. Après une conversation téléphonique entre M. Johnson et la chancelière Angela Merkel – qui, selon une source britannique, aurait indiqué qu’en l’état un accord serait “extrêmement improbable” – Londres a aussitôt pointé le manque de volonté politique des Européens. Une réaction prévisible mais qui ne permet pas d'y voir plus clair à trois semaines du Brexit.