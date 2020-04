Masqués, à petits pas, les Autrichiens réinvestissent progressivement les rues, les commerces, les transports en commun. Seules les enseignes de bricolage et les jardineries, rouvertes mardi, ont vu un peu de monde. La liberté retrouvée est marquée du sceau de la vigilance, comme si le seul fait de se savoir moins restreints satisfaisait déjà le plus grand nombre. Et puis il ne s’agit encore que d’un "premier pas vers une nouvelle forme de normalité", a déclaré le chancelier Sebastian Kurz le 14 avril.