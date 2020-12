Le 16 octobre 1984, le petit Grégory Villemin était retrouvé mort, noyé, dans la Vologne, à Docelles. Lorsqu'il a été retrouvé, le petit garçon, alors âgé de 4 ans, était pieds et poings liés.

Commençait alors une enquête interminable qui n'a, pour le moment, toujours pas connu son épilogue. Mais selon nos confrères du Parisien, l'enquête pourrait être relancée. En effet, un nouveau magistrat a été nommé en charge de l'enquête. Au début du mois de décembre, il aurait mené une série d'auditions pour tenter, d'enfin, incriminer le/les meurtrier(s) du petit Grégory. Une expertise commandée par la précédente magistrate en charge du dossier, pourrait même permettre de démasquer le ou les corbeaux qui avaient revendiqué l'assassinat du petit garçon.



"Les investigations ont repris dans cette affaire, et je reste confiant quant aux résultats concrets et effectifs des investigations. Mais il faut encore s’armer de patience", confie d'ailleurs l'avocat des parents de Grégory, Me Thierry Moser, au Parisien.