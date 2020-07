La police aurait trouvé une cave cachée sous les fondations d'une maison de jardin démolie entre-temps. La police aurait découvert les fondations de la maison mardi, mais n'a rien voulu confirmer pour l'instant. Le jardin est protégé par des clôtures par lesquelles on peut facilement voir à travers, mais une protection visuelle a été érigée ce mercredi, rapporte Bild.

L'Allemand Christian B., 43 ans, est considéré comme l'auteur présumé de la disparition de Maddie McCann. Il aurait vécu à Hanovre et est actuellement détenu à Kiel, en Allemagne, pour un crime lié à la drogue. Une porte-parole du procureur qui enquête sur l'affaire a déclaré que les fouilles ont un rapport avec l'enquête sur la disparition de la petite Maddie. La police allemande suppose que Maddie n'est plus en vie et a été tuée.

Le mois dernier, un ancien ami du suspect aurait affirmé qu'il lui avait dit qu'il avait une cave dans une autre propriété qu'il voulait tapisser de tôles "comme celle de Josef Fritzl".

Selon un ancien voisin, Christian B. vivait en 2007 sur le terrain, année de la disparition de la petite britannique. Un an plus tard, le bâtiment aurait été démoli, selon le journal britannique The Daily Mail.