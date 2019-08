La thèse du viol pourrait être confirmée.





De nouvelles révélations viennent confirmer la thèse du viol de la jeune Maëlys, disparue il y a deux ans. Le codétenu de l'accusé, Nordahl Lelandais, affirme que ce dernier lui aurait décrit comment il a violé la fillette de 8 ans avant de la tuer, rapporte Le Parisien.

Le viol n'avait pas pu être attesté à cause de la découverte tardive du cadavre de la petite fille, six mois après son décès. Mais le témoignage du prisonnier est pris très au sérieux par les magistrats selon le journal français. En effet, si cela se confirme, l'homme encourrait la peine la plus lourde en France, la perpétuité "réelle", pour le meurtre et viol de Maëlys.

Un autre aveu du codétenu de Lelandais vient confirmer les déviances sexuelles de l'accusé. Toujours selon Le Parisien, il lui aurait confié avoir tué le caporal Arthur Noyer parce que ce dernier lui refusait une faveur sexuelle.

L'ancien militaire aurait nié en bloc les propos que lui prête son codétenu, selon Le Parisien. Il aurait toutefois admis avec des penchants pédophiles. Nordahl Lelandais avait admis avoir tué la jeune Maëlys "involontairement", après des mois à clamer son innocence.

Hommage touchant de la maman de Maëlys

Du côté de la famille de la victime, la douleur ne s'atténue pas avec le temps qui passe. La maman de Maëlys a d'ailleurs publié un émouvant hommage ce mardi 27 août à sa fille. "Il y a 2 ans à 2 h 45 un monstre t'a ôtée la vie cruellement à toi mon poussin, mon rayon de soleil, une enfant innocente qui n'avait pas encore 9 ans. Ma vie est brisée, changée à jamais, comment je fais moi sans Toi, depuis cette nuit tragique, Maëlys, j'essaie de survivre et de continuer le combat contre cet assassin, pédophile que je hais tellement, j'attends toujours la Vérité, des aveux enfin pour toi, mon ange, Justice pour mon poussin...", a-t-elle écrit, accompagnant son message d'un montage vidéo.

"Ton beau regard profond, tes blagues, tes câlins, ton rire, oh Maëlys tu me manques, c'est insupportable... aujourd'hui, aller au cimetière sur ta tombe, me rappeler ce foutu mariage, me remémorer tout ça c'est tellement injuste mon poussin, tu avais la vie devant toi, tu laisses un grand vide en moi et mon chagrin ne diminue pas… ni pour ta grande soeur Colleen, ton papa, papy, mamy, tata Séverine, Guénaelle, Jordan, ta famille, tout tes amis c'est terrible cette absence, ce manque de toi, ces larmes qui coulent encore et encore». «Ils nous restent que les souvenirs passés avec toi, Maëlys, j'espère que tu es un peu fière de moi, même si je n'ai pas su te protéger et que je m'en voudrais toujours, moi je suis fière de t'avoir portée dans mon ventre 9 mois, d'avoir été et d'être ta maman, tu es et tu seras toujours dans mon coeur pour l'éternité. Je t'aime de tout mon coeur Maëlys", conclut-elle.