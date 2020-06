Après avoir échafaudé de multiples théories sur l’assassin d’Olof Palme, la Suède se retrouve avec une explication bien plus simple : l’œuvre probable d’un loup solitaire, Stig Engström, membre d’un club de tir, en quête de reconnaissance et alcoolique, travaillant à quelques pas de la scène du crime et particulièrement irrité par les idées de l’ancien leader social-démocrate.





“ Il n’y a pas eu de conspiration”, a répété deux fois mercredi le procureur Krister Petersson, lors de la conférence de presse clôturant une enquête longue de 34 ans. L’un des arguments du procureur est qu’un homme faisant partie d’une conspiration ne se serait jamais mis en avant devant les enquêteurs et les caméras, ce qu’a fait l’homme de Skandia. Se présenter comme témoin était une démarche “ cynique” et “ maline”, dit le procureur.