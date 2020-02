Après le renoncement de Benjamin Griveaux, vendredi dernier, dans la course à la mairie de Paris - faisant suite à la diffusion sur Internet de vidéos intimes -, La République en marche (LREM) lui a trouvé une remplaçante : Agnès Buzyn. La désormais ex-ministre française de la Santé et des Solidarités a annoncé, dimanche soir, sa démission et sa volonté d’être candidate sous l’étiquette du parti présidentiel pour les élections municipales en France, les 15 et 26 mars. "J’y vais pour gagner !", a-t-elle déclaré [...]