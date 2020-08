Dans le coma après un empoisonnement supposé, l’opposant russe Alexeï Navalny compte grand nombre d’ennemis à travers la Russie.

Lorsque Alexeï Navalny, 44 ans, sort de chez lui, il ne peut s’empêcher d’être vigilant. Il a l’expérience des attaques et provocations que peut lui réserver la rue. Car cet avocat de formation, père de deux enfants, a beau être parvenu à s’imposer comme une personnalité politique de haut plan en Russie, il ne bénéficie d’aucune protection des autorités. Au contraire, certains de ses ennemis les plus agressifs sont étroitement liés au Kremlin. C’est un membre du mouvement ultranationaliste pro-kremlin Serb qui lui avait jeté un antiseptique dans les yeux en 2017. L’opposant avait un temps craint de perdre la vue, il avait été soigné en Europe. Le mouvement Serb ne lui laisse aucun répit. Ses militants aiment l’insulter dans la rue en le filmant, espérant une réaction violente de sa part. "C’est comme ça que j’ai appris à rester zen", expliquait-il au journal britannique Financial Times en novembre dernier.