Des cheminées d’usine qui ne fument plus, un terril pour unique montagne et des litanies de façades au crépis fatigué… Gelsenkirchen dans la Ruhr est devenue le symbole de l’autre Allemagne qui va mal. Ce port fluvial à moins d’une centaine de kilomètres de la frontière néerlandaise est désormais considéré comme la ville la plus pauvre du pays, devançant les cités de l’est au palmarès de la pauvreté.

(...)