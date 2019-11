Poussée dans ses retranchements, critiquée après plusieurs revers électoraux, la patronne de la CDU était attendue au tournant, vendredi à Leipzig. À la tribune du congrès du parti chrétien-démocrate allemand, Annegret Kramp-Karrenbauer a pris les délégués par surprise en offrant – de manière un peu détournée, certes – sa démission.

Si les membres du parti ne partagent pas ou plus sa ligne pour l’avenir du pays et de la CDU, a-t-elle fait valoir, qu’ils le disent tout de suite. “Alors, prononçons-nous aujourd’hui. Alors finissons-en aujourd’hui. Ici et maintenant et aujourd’hui.” Sinon, “remontons-nous les manches et commençons à travailler”. La réponse des délégués s’est faite immédiate : standing ovation de sept minutes. Sa démission, ils n’en veulent pas.

Comme l’a déclaré le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, “les applaudissements le montrent : aujourd’hui, ce n’est pas la fin, Annegret. Aujourd’hui, cela commence vraiment”. “Le signal est clair et net”, a enchéri le ministre-président de Hesse, Volker Bouffier.

La CDU - à la peine dans plusieurs Länder et à la tête d’une grande coalition impopulaire - ne peut pas se permettre de se montrer divisée, ni de se porter préjudice à elle-même, a insisté AKK. Certains plaident en interne pour un état des lieux sans état d’âme de l’alliance entre les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates. Friedrich Merz, vieil ennemi d'Angela Merkel, battu de justesse il y a un an par Annegret Kramp-Karrenbauer à la tête de la CDU, a récemment jugé “nullissime” l’image donnée par l’exécutif et reproché à la chancelière un “leadership défaillant”. Or, désavouer ainsi Mme Merkel revient à “dire aux citoyens que tout était négatif ces 14 dernières années”, a avancé AKK. Et, selon elle, ce n’est le genre de stratégie électorale qui porte ses fruits.

En choisissant de mettre la question de confiance sur sa personne dès l’ouverture du congrès, la ministre de la Défense a aussi coupé court à ses détracteurs qui, au sein du parti, doutent de sa capacité à succéder à Angela Merkel à la tête du gouvernement.

Pas moins de six motions réclamant l’organisation de primaires pour désigner le prochain candidat à la chancellerie avaient été déposées. Un affront pour AKK, qui en tant que présidente peut logiquement prétendre à la chancellerie. Une aubaine potentielle pour Friedrich Merz, considéré dans les sondages comme meilleur candidat conservateur. En attendant, c’est bien avec Annegret Kramp-Karrenbauer à sa tête que la CDU poursuit sa route, pour un an au moins.