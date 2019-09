Europe Alors que les auditions des commissaires désignés ne font que commencer, von der Leyen doit déjà utiliser deux jokers Olivier le Bussy

Ni la sociale-démocrate roumaine Rovana Plumb ni le conservateur hongrois Laszlo Trocsanyi ne deviendront commissaires européens. Réunie ce lundi matin à huis clos, la commission des Affaires juridiques (Juri) du Parlement européen les a déclarés "inaptes" à exercer les fonctions que leur avait confiées la présidente élue Ursula von der Leyen, pour cause de conflits d’intérêts. Même si cette décision devait encore lui être signifiée par un courrier officiel, l’Allemande a pris les devants, et a demandé à Bucarest et à Budapest de lui envoyer de nouveaux candidats.