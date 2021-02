Sur une vidéo publiée sur Twitter, on peut apercevoir la chancelière participer à une session au parlement allemand, le Bundestag. Après un discours à la tribune devant les députés - durant lequel elle a pu retirer son masque - elle retourne s'asseoir tranquillement à son siège. Après quelques secondes, une lueur de doute transparaît dans le regard de Merkel : elle semble se rendre compte qu'il lui manque quelque chose d'important sur le nez et la bouche... : son masque ! Ni une ni deux, la chef de l'Etat se lève alors d'un bond et se précipite au pupitre pour récupérer son précieux masque, avant de revenir sur son siège, hilare.Si la séquence a fait beaucoup rire l'assemblée allemande, elle a également fait le tour des réseaux sociaux. La vidéo, initialement publiée sur Twitter, comptabilise aujourd'hui près de quatre millions de vues.