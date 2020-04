La Suède, qui a pris des mesures plus souples que la plupart des autres pays européens pour tenter de contenir la progression du nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le dépistage à plus grande échelle de sa population dans les semaines à venir. Ces tests, qui concernent jusqu'à présent les patients hospitalisés et le personnel soignant, cibleront désormais également les personnes occupant des postes jugés "essentiels" pour la société - comme les policiers et les pompiers - afin qu'elles puissent reprendre le travail plus rapidement après avoir présenté des symptômes.

"Nous parlons d'une capacité de tests et d'analyses de 50.000, peut-être même 100.000, par semaine", a annoncé la ministre de la Santé, Lena Hallengren, en conférence de presse.

Pour l'instant, quelque 75.000 personnes ont été testées en Suède, selon la ministre.

L'Agence publique de santé a par ailleurs dit vouloir faire appel à de nouveaux intervenants, tels que les patrons, pour collecter des échantillons via des kits de dépistage distribués aux employés.

La Suède a choisi une approche très originale en Europe en ne confinant pas sa population. Les écoles ou les restaurants restent ouverts.

Les autorités sanitaires ont appelé chacun à la "responsabilité": distanciation sociale, application stricte des règles d'hygiène, isolement en cas de symptômes.

Parmi les mesures les plus strictes prises jusqu'à présent figurent l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes et celle des visites dans les maisons de retraite.

Sa ministre des Affaires étrangères, Ann Linde, a d'ailleurs tenu à souligner, à l'attention de la communauté internationale, que le pays est tout aussi impacté par l'épidémie que d'autres Etats. "C'est un mythe de penser que la vie continue comme si de rien n'était en Suède", a-t-elle lancé lors d'une conférence de presse. "De nombreuses personnes restent chez elles et ont cessé de voyager, de nombreuses entreprises s'effondrent, le chômage devrait augmenter de façon spectaculaire", a-t-elle ajouté. "Il n'y a peut être pas de confinement strict, mais une grande part de la société suédoise est à l'arrêt", a conclu Mme Linde.

Vendredi, ce royaume scandinave recensait 13.216 cas confirmés de contamination par le Covid-19, dont 1.400 décès.