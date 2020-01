Big Ben sonnera-t-elle pour marquer la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne?

Le Premier ministre Boris Johnson a évoqué l'idée mardi d'un financement public pour que la cloche, actuellement silencieuse en raison de travaux, puisse retentir La cloche la plus célèbre du monde, âgée de 160 ans et logée dans la tour Elizabeth du Palais de Westminster, est réduite au silence depuis plus de deux ans en raison de vastes travaux de restauration prévus pour durer encore deux ans. Déconnectée, elle ne sonne plus toutes les heures mais pour les grandes occasions comme le Nouvel an ou des commémorations historiques.

Plusieurs députés avaient déposé une motion pour que la cloche résonne le 31 janvier à 23H00 (locales et GMT), afin de marquer le moment fatidique qui verra le Royaume-Uni mettre fin à 47 ans d'un mariage houleux avec l'UE et cette dernière perdre pour la première fois un membre.

Mais une commission parlementaire, réunie lundi, a sonné le glas de ce projet. En cause: son coût exorbitant, près de 500.000 livres (582.000 euros), contre une estimation initiale de 120.000 livres (140.000 euros). "Personne lors de la réunion n'a estimé que cela valait la peine de dépenser 500.000 livres pour que Big Ben marque le coup", a confié une source au quotidien Daily Telegraph, "quand on réfléchit à quoi d'autre cet argent pourrait servir, c'est difficile de défendre cette position".

Mais Boris Johnson ne l'entend pas de cette oreille: lors d'une interview mardi matin sur BBC One, le Premier ministre conservateur a expliqué que le gouvernement élaborait un plan pour financer l'opération.

Selon lui, le problème est de restaurer le battant de la cloche, qui a pour l'instant été enlevé du clocher. "Et ça coûte cher, donc on essaye de savoir si on peut financer ça grâce au public".

De leur côté, des militants pro-Brexit de l'organisation Leave.EU veulent aussi marquer le départ de l'UE et ont appelé les "patriotes à faire résonner les cloches de leurs églises locales (...) pour célébrer la nouvelle indépendance du Royaume-Uni", le 1er février.