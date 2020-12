Le mystère se poursuit. Le 25 novembre dernier, un monolithe en métal a été découvert dans le désert de l'Utah. Très vite, les théories les plus folles émergent. Complot, signe d'une vie extra-terreste, bouton de réinitialisation pour 2020, chacun y va de sa petite idée. Finalement, l'objet en question a disparu du jour au lendemain. Laissant derrière lui de nouvelles spéculations.

Ce 30 novembre, le Daily Mirror annonce l'apparition d'un nouveau monolithe, cette fois-ci en Roumanie. Le mystère repart de plus belle... La structure en métal, très semblable à celle trouvée aux États-Unis, a été découverte à quelques mètres de la forteresse Petrodava Dacian. On note néanmoins une nuance de taille, l'objet haut de 4 mètres est recouvert d’anneaux concentriques et forment ensemble une espèce de griffonage. Il fait face au mont Ceahlau, une montagne sacrée.

Cette nouvelle découverte a suscité de vives réactions en Roumanie. La responsable de la culture et du patrimoine de Neamt a d'ailleurs très vite réagi. "Nous avons commencé à nous pencher sur l'aspect étrange du monolithe. Il se trouve sur une propriété privée, mais nous ne savons toujours pas qui est le propriétaire du monolithe. Il se trouve dans une zone protégée qui est un site archéologique".

Les autorités locales ont fait savoir que pour toute installation dans le genre, une demande doit être introduite auprès du ministère de la Culture, mais que rien n'a été fait. Une enquête a donc été ouverte et le mystère reste à ce jour absolu.