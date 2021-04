Et une victoire à l’arraché de plus pour Armin Laschet. Après avoir décroché de justesse la présidence du parti chrétien-démocrate (CDU) en janvier, l’actuel ministre-Président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie s’est imposé non sans difficulté, ce mardi, comme candidat à la chancellerie, face à son concurrent bavarois Markus Söder. Armin Laschet représentera donc sa famille politique (CDU/CSU) lors des élections du 26 septembre. Il pourrait ainsi devenir chancelier et marcher dans les pas d’Angela Merkel, qui se retire de la politique nationale, et dont Armin Laschet est un proche.