Cette année, les fêtes de Noël en Grèce ont un goût de colère. Pour la première fois de son histoire le pays va fêter ce dimanche la "journée de l’enfant pas né", promulguée quelques heures après l’arrivée au pouvoir du très conservateur Kiriakos Mitsotakis.

Cela faisait des années que les organisations de défense des familles nombreuses, toutes chapeautées par la très puissante église orthodoxe, donnaient des coups de boutoirs pour son instauration, mais l’ancien Premier ministre de gauche radicale, Alexis Tsipras, malgré un spectaculaire rapprochement avec l’Église, n’a jamais cédé. Pour lui, sa priorité était la séparation entre l’Église et l’État. Désormais c’est l’inverse : les conservateurs ont envoyé aux calendes grecques cette séparation, plus compromise que jamais, et ont mis à l’honneur la "journée de l’enfant pas né" qui va être célébrée dimanche dans tous les sermons dominicaux.