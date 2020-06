Le suspect de l'attaque au couteau samedi soir dans la ville britannique de Reading était psychologiquement malade. Il entendait des voix dans sa tête et était sous médicaments, rapporte lundi le quotidien The Telegraph après avoir interrogé des membres de la famille et des anciens voisins de l'homme de 25 ans. Ses amis décrivent son mode de vie comme étant occidental. La police avait déjà indiqué que des problèmes mentaux pouvaient avoir joué un rôle dans l'agression au couteau qui a coûté la vie à trois personnes. Les policiers n'ont mentionné aucun détail et ont émis dimanche la thèse d'un acte terroriste. Trois personnes ont également été gravement blessées. L'auteur a été maîtrisé par des témoins.

Selon The Telegraph, le jeune homme a été libéré de prison en juin après une condamnation pour des délits mineurs, sans lien avec le terrorisme.

Le suspect était également dans le collimateur du renseignement intérieur britannique (MI5) en 2019 car il planifiait de rejoindre un groupe djihadiste en Syrie. Cependant, aucun risque imminent n'avait été mis en évidence et l'enquête avait été fermée.