Europe Attaque de la mosquée de Bayonne: l'octogénaire suspect mis en examen et placé en détention provisoire AFP

Claude Sinké, accusé d'avoir tenté lundi d'incendier la mosquée de Bayonne (sud-ouest de la France) et d'avoir blessé grièvement deux personnes, a été mis en examen et placé en détention provisoire, a annoncé mercredi le parquet dans un communiqué. L'octogénaire, qui risque la réclusion criminelle à perpétuité, "a été mis en examen des chefs de tentatives d'assassinat, dégradation et destruction aggravées, violence avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique et violence avec arme", a précisé Marc Mariée, procureur de Bayonne.